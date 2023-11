Asili nido: aiuti per le famiglie in difficoltà L'amministrazione comunale di Coriano erogherà voucher a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio per l'anno scolastico 2023-2024. Le domande devono essere presentate online entro il 13 novembre. Lo scorso anno sono stati erogati 34 voucher per un importo complessivo di 45mila euro.