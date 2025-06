Asili nido e centri estivi, arrivano i contributi

Contributi per abbassare o azzerare la retta dell’asilo nido il prossimo anno o del centro estivo nei prossimi mesi. Il Comune di Coriano riconoscerà anche per il prossimo anno scolastico l’erogazione di voucher per la frequenza agli asili nido da settembre 2025 a giugno 2026. Il bando sarà pubblicato a breve. Inoltre sarà riconosciuto anche quest’estate il supporto educativo ai bambini diversamente abili nei centri estivi ad integrazione delle spese sostenute dalle famiglie. Lo stanziamento supera i 50mila euro. Il 15 giugno scadono i termini della manifestazione di interesse per la presentazione delle domande. Spetterà alla giunta, con successivo atto, definire i criteri Isee per accedere al contributo. Un’altra scadenza è rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni che hanno tempo fino al 12 luglio per accedere ai contributi nel pagamento delle rette ai centri estivi. Le agevolazioni avranno un importo massimo di 100 euro a settimana.