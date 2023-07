Asili nido e fondi Pnrr La Ue spaventa Rimini: "Non possiamo perderli"

Inefficienze e ritardi di burocrazie centrali mettono a rischio i fondi Pnrr per gli asili nido e i servizi dell’infanzia. E Rimini, che propio su quelle risorse ha puntato, non nasconde la sua preoccupazione. In base a una "imprevista e francamente inaccettabile eccezione comunitaria dell’ultimo momento", spiega la vicesindaca Chiara Bellini, potrebbe essere messa in discussione "buona parte dei fondi Pnrr già approvati e sottoscritti per l’ampliamento di posti negli asili e servizi per l’infanzia". Il Comune, grazie alla bontà dei progetti candidati, ha ottenuto oltre sette milioni di euro per tre nuovi asili. Che dunque potrebbero sfumaere. "L’alert lanciato dai tecnici dell’Unione europea, con una lettura rigida e contraddittoria dei programmi di finanziamento- prosegue Bellini- riguarderebbe infatti proprio quei progetti che allargano l’offerta di posti in strutture già esistenti, riservando le risorse esclusivamente ai nuovi investimenti. Una assurdità nel metodo, perché riguarderebbe finanziamenti già approvati e sottoscritti - con una interpretazione fuori tempo e contraddittoria rispetto quanto scritto nei bandi – ma anche nella sostanza, visto che l’obbiettivo delle diverse misure è lo stesso, quello di garantire più servizi alle famiglie. In altre parole, alla creazione di maggiori posti non concorrono solo le strutture realizzate “ex novo”, ma anche quelle riqualificate e ammodernate, che permettono il mantenimento di quelli già in essere e che, senza questi necessari interventi, rischierebbero la chiusura o un ridimensionamento". Alla creazione di maggiori posti non concorrono solo le strutture realizzate ex novo, sostiene dunque la vicesindaca, anche quelle riqualificate e ammodernate".

I lavori che il Comune ha già affidato e avviato, rispettando tempistiche e accordi, per la realizzazione dei tre nuovi asili "rappresentano non solo un necessario intervento di ammodernamento infrastrutturale, ma una vera e propria idea di comunità che mette al centro l’educazione e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie". Non a caso, non appena furono rese note le linee di finanziamento del Pnrr, la scelta dell’Amministrazione riminese fu quella di focalizzare il lavoro dei propri uffici sui finanziamenti specifici dei nidi, con l’idea di cambiare il profilo della città, grazie la realizzazione di nuovi asili e migliorie a una serie di altre strutture, in grado di permettere progressivamente a Rimini di avvicinare e superare la soglia di copertura prevista dall’Unione europea del 33% per i bimbi sotto i 3 anni (nel 2022 già intorno al 29%) . I tre nuovi poli educativi che hanno ottenuto i finanziamenti Pnrr sono Il Pollicino a Marebello, il nuovo nido “Girotondo” di via Codazzi e la ricostruzione del Peter Pan a Viserba. La partita, conclude Bellini, si gioca tra governo e Europa, ma "il rischio è che, ancora una volta, inefficienze e ritardi di burocrazie centrali, ricadano sugli enti locali e i loro bilanci". Da qui l’appello affinché queste rimodulazioni non si traducano con tagli in corsa ai finanziamenti e ai contratti già firmati". Vogliamo tenere fede ai nostri impegni che, per quanto ci riguarda, non sono mai solo una questione tecnica tra amministrazioni europee, nazionali e locali, ma un vero e proprio patto con le comunità e i cittadini ai quali sono rivolti.

Andrea G. Cammarata