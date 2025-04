Asili nido, già 80 richieste: "Da settembre altri 15 posti"

Sono già 80 le richieste d’iscrizione per gli asili nido comunali di Santarcangelo, quando mancano due settimane al termine fissato per la presentazione delle domande. Ci sarà tempo fino al 13 aprile per le iscrizioni. L’anno scorso le richieste per il nido furono 136, di cui 111 da parte di famiglie di bimbi residenti a Santarcangelo, che hanno la priorità. Da quest’anno cambiano i criteri per l’assegnazione dei posti negli asili. Le novità riguardano la composizione delle famiglie, privilegiando chi non ha una solida solida rete familiare (come uno o più nonni deceduti, over 75 anni, lavoratori o residenti in un altro Comune) e la situazione lavorativa dei genitori. Entro il 15 maggio verrà pubblicata la graduatoria provvisoria: per gli esclusi, sarà possibile presentare istanza di revisione entro il 25 maggio. Conclusa l’istruttoria, il Comune pubblicherà la graduatoria definitiva.

"A settembre avremo 15 posti in più negli asili nido comunali", ricorda l’assessore Luca Paganelli (foto). Dove? "Saranno ricavati al ’Rosaspina’ o al ’Mongolfiera’", che riaprirà i battenti dopo l’intervento di riqualificazione che ha costretto il Comune a spostare in questi anni i bambini nella sede provvisoria presso l’asilo delle suore.