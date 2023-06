Asili nido, il Comune aiuta a pagare le rette

Sempre meno genitori non pagano la retta del nido. Negli ultimi cinque anni la percentuale di insolvenze nel pagamento delle rette nei nidi e nei servizi educativi si è più che dimezzata. Questo grazie ai controlli da parte degli appositi Uffici comunali. Se prima del 2018 la percentuale di mancato pagamento si aggirava intorno a un 20%, nel giro di questi ultimi cinque anni il tasso si è più che dimezzato, attestandosi al 9% circa. Ad aiutare sono state alcune politiche adottate come quella dei nidi gratuiti al di sotto della soglia Isee stabilita. Inoltre i controlli si sono esponenzialmente potenziati negli ultimi anni grazie anche a sistemi automatizzati e incrociati tra le diverse banche dati e tra Istituzioni. In caso di omissioni o difformità tra i dati inseriti nella dichiarazione Isee.

In merito ai nidi, la percentuale di insolvenza si è attestata sul 7%. "Si tratta di un risultato importante, frutto anche di un affinamento dei sistemi informativi utilizzati dall’ente comunale, che garantiscono, ad esempio, che nessuna voce richiesta nella documentazione venga omessa o ‘dimenticata’ - spiega la vice sindaca Chiara Bellini –. C’è ad esempio chi non segnala il conto corrente, chi il dato su familiari portatori di reddito, chi tenta di spostare la residenza e così via. Un dovuto controllo. Questi controlli incrociati e approfonditi per contenere dimenticanze, anomalie o vere e proprie furbizie, hanno un obiettivo: far sì che ogni euro investito vada a chi ne ha realmente bisogno e necessità, nel nome del sacrosanto principio di equità e quindi del più efficace contenimento dei costi del servizio, visto che il principio è quello del ‘pagare tutti per pagare meno. È una questione di giustizia sociale, di pari opportunità, su cui come amministrazione comunale stiamo e staremo attenti". Questo a fronte "di investimenti ingenti che stiamo cercando di realizzare per contenere le spese educative e per dare a tutti pieno accesso ai servizi comunali".