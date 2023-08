Asili nido, la protesta delle mamme "Pochi posti: il Comune ci aiuti"

Una lettera che sarà inviata al sindaco Jamil Sadegholvaad e al governatore Stefano Bonaccini, una petizione online su Change.org. La richiesta è la stessa: "Servono più posti negli asili nido di Rimini". L’iniziativa è di una ventina di mamme riminesi che si rivolgono al Comune perché "trovi una soluzione. La nostra esigenza non può essere posticipata a data da destinarsi". Snocciolano i numeri, le mamme che si sono mobilitate e i cui figli per il momento sono in lista d’attesa nella graduatoria per il prossimo anno scolastico. "Su un bisogno totale di oltre 800 posti, tante sono state le richieste, sono stati accettati soltanto 251 bambini. I più penalizzati, percentuali alla mano, sono i lattanti e i piccolissimi. Queste – si legge nella lettera – rappresentano le situazioni più delicate, perché riguardano il momento in cui le mamme lavoratrici dovrebbero essere reintegrate nel loro posto di lavoro". E proprio sul lavoro cade inevitabilmente il discorso. "Mancando gli asili, qualora manchi anche una struttura familiare di supporto, l’unica alternativa è lasciare la propria occupazione. Si sente spesso parlare di incentivi alla famiglia e alla natalità, ma come si può incentivare la crescita della famiglia e l’aumento della natalità – si chiede s una di loro, Mary Grace Laghi – se una lavoratrice madre non sapendo dove lasciare i propri figli è costretta ad abbandonare il proprio posto di lavoro?". C’è chi si rivolgerà agli asili privati, "ma anche in questo caso i posti sono pochi". La petizione online lanciata da Silvia Canducci, un’altra delle mamme che si sono mobilitate, ha superato in poche ore le trecento firme. "È importante per tutte noi madri lavoratrici capire quale sia il programma della sua coalizione concreto e attuabile in tempi brevi" la richiesta al sindaco Sadegholvaad.

Giuseppe Catapano