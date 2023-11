Asili, regalo di Natale. Da gennaio 21 posti in più nelle strutture comunali

Il regalo di Natale prende la forma di 21 posti in più nelle strutture dell’infanzia comunali, attivi dal 7 gennaio. Mesi fa avevamo riportato le richieste di un gruppo di mamme in municipio, che sollecitavano l’aumento dei posti al nido, divenuti merce rara da quando le rette azzerate hanno aumentato in modo considerevole le domande delle famiglie. Le mamme non si sono limitate a chiedere, hanno anche avanzato proposte e idee sulle quali si è aperto un confronto con il settore comunale della pubblica istruzione. I risultati sono arrivati. Innanzitutto sono stati attivati da poco otto nuovi posti che portano a 34 quelli aggiuntivi inseriti nei servizi educativi per l’infanzia riminesi. Non è finita qui perché ci sono altri quindici posti richiesti alla Regione attraverso l’utilizzo di fondi comunitari. A questi vanno aggiunti i cinque posti per lattanti attivati già in ottobre e altri otto posti per piccoli e piccolissimi. Le mamme, rappresentate da Mary Grace Laghi, Tiziana Angelini e Silvia Canducci, hanno chiesto di "valutare meglio le effettive necessità di ogni singolo bambino e di non seguire un lungo programma identico per tutti, complicato anche per i genitori che devono richiedere congedi dal lavoro".

Inoltre è stato chiesto di "valutare, nei criteri di assegnazione, nuovi punteggi per genitori che lavorano particolarmente lontano e di riconsiderare la situazione dei nonni". Le indicazioni andranno valutate nelle prossime settimane affinché possano essere eventualmente ricomprese nei criteri per le domande di iscrizione attese all’inizio del prossimo anno. Mamme e Comune torneranno ad aggiornarsi prima di Natale.

Intanto i posti nelle strutture aumentano. "Tra quelli già approvati – sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini – e quelli che speriamo di attivare grazie ai fondi comunitari, saremo potenzialmente in grado di implementare di oltre cinquanta posti l’offerta dei nostri servizi educativi. Di certo, è di questi giorni l’ufficialità per otto nuovi posti di piccoli e piccolissimi, una notizia che ho avuto il piacere di dare personalmente alla delegazione delle mamme firmatarie dell’appello per chiedere di aumentare i posti negli asili nido della città, con cui stiamo continuando a mantenere un proficuo dialogo. Grazie ad alcune proposte emerse insieme a loro è stato possibile trovare soluzioni nuove".

Andrea Oliva