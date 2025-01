Asilo e cimiteri, il piano dei lavori

"Il nuovo asilo nido sarà un servizio concreto per le famiglie. Il Parco dei Cerchi verrà rinnovato e migliorato, inoltre è in programma la riqualificazione dei cimiteri". Lo ha detto il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini nel suo saluto di apertura all’incontro con la cittadinanza svoltosi l’latra sera in sala Isotta alla presenza della giunta, dei consiglieri comunali e dei progettisti incaricati alla realizzazione delle opere.

Demolita la ex sede Ausl in via Fleming, a breve partiranno i lavori veri e propri di costruzione del nuovo asilo nido da 42 posti, realizzato in un unico livello su una superficie di 1000 mq.