Asilo Mongolfiera, riqualificazione da un milione Trasloco in vista per quaranta bambini

Trasloco in vista per i bambini del nido. Da settembre i quaranta piccoli iscritti al Mongolfiera di via Guido Rossa, uno dei due nidi comunali di Santarcangelo (l’altro è il Rosaspina) saranno in un’altra sede, per consentire i lavori di ristrutturazione dell’asilo. Lavori che partiranno da giugno, per riqualificare la storica scuola (l’edificio è stato realizzato nel 1979). L’intervento prevede il consolidamento delle pareti portanti per il miglioramento sismico, la riqualificazione energetica attraverso la sostituzione degli infissi, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento ed elettrico, la riqualificazione di bagni e anche degli spazi comuni, nonché l’ampliamento di un’aula. Prevista anche la sistemazione dell’area esterna, dal giardino ai camminamenti. E saranno abbattute le barriere architettoniche. I lavori costeranno complessivamente 1.165.450 euro, finanziati dai fondi del Pnrr ottenuti dal Comune di Santarcangelo per l’edilizia scolastica. A causa del cantiere l’anno prossimo, come detto, i bambini del Mongolfiera saranno in un’altra sede, provvisoria. "È già sta individuata la soluzione, ci stiamo lavorando", assicurano dal Comune.

Restando ai nidi, l’amministrazione rinnoverà l’accordo con la scuola privata Pian dei giullari, per avere altri così 10 posti disponibili in convenzione. Tra il Mongolfiera, il Rosaspina e i posti in convenzione a Pian dei giullari saranno in tutto 120 i posti al nido offerti dal Comune. Un numero che dovrebbe essere sufficiente a evitare che vi siano bambini di Santarcangelo (che hanno la priorità) esclusi dagli asili e quindi in lista d’attesa. Le iscrizioni per il prossimo anno si apriranno a breve.