"Asilo nido e smart working per conciliare lavoro e famiglia"

Cristina Maggioli, consigliere delegato risorse umane del Gruppo Maggioli, parla di un percorso "virtuoso" con cui l’azienda di Santarcangelo cerca di affermare la parità di genere al suo interno attraverso una continua evoluzione.

Certificarsi è importante?

"Guardiamo con attenzione a tutto il discorso delle certificazioni in generale. Non a caso abbiamo un bilancio di sostenibilità e diamo una grande valore alla certificazione sulla parità di genere. In tal senso, facciamo in maniera virtuosa tutto quello che va fatto per un’azienda delle nostre dimensioni. La certificazione di parità rappresenta uno stimolo messo su carta attraverso un percorso cominciato anni fa, si deve andare avanti, è una vera sfida".

Qual è la percentuale di donne in azienda?

"Su un totale di 1400 risorse umane, il 43% sono donne".

Come l’azienda favorisce le donne?

"Da 10 anni abbiamo un asilo nido interno, aziendale, con più di 50 bambini. Alle donne offriamo una flessibilità importante affinché possano bilanciare vita e lavoro. Lo smart-working da noi esisteva già da prima della pandemia, concediamo fino a tre giorni a settimana".

In caso di molestie?

"Grazie al sistema Wistleblower c’è la possibilità di fare segnalazioni per le molestie e situazioni di diseguaglianze. Abbiamo una procedura proprio per questi casi che tuttavia da noi non si sono mai verificati".

Parità di genere anche fuori dall’azienda?

"Con ’Girls code it better’ diamo il via a un progetto nelle scuole medie di Santarcangelo per aiutare le ragazze a compiere una scelta più consapevole in termini di studi superiori e approcciarsi alle materie tecniche".

a. g. c.