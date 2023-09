Aspiranti architetti studiano il territorio: "Gli elaborati serviranno per il piano urbanistico"

Nei prossimi giorni prenderà avvio la collaborazione tra il Dipartimento di architettura dell’Università di Bologna, sede di Cesena, e il Comune di San Giovanni in Marignano, per realizzare un’analisi del territorio da parte degli studenti del laboratorio di urbanistica. "Si tratta di una convenzione in materia di pianificazione territoriale – spiega l’amministrazione comunale marignanese (in foto il sindaco Morelli e l’assessore Vagnini) – per realizzare elaborati che saranno tema d’esame per gli studenti, ma anche un punto di partenza proprio per la costruzione del nuovo Piano urbanistico generale del Comune di San Giovanni". Dunque gli allievi architetti analizzeranno San Giovanni in relazione ad alcuni temi specifici: la zona produttiva, le aree storiche e quelle consolidate, il paesaggio agricolo e quello fluviale, la mobilità, partendo sia dai materiali forniti dal Comune che da specifici sopralluoghi. Il prossimo martedì vedrà gli studenti, accompagnati dai docenti e ricercatori dell’Università, alla loro prima visita sul territorio marignanese. "Ringraziamo l’amministrazione comunale di San Giovanni per avere dato ai nostri studenti la possibilità di confrontarsi con un contesto reale" dice Valentina Orioli, referente delle attività del laboratorio di urbanistica di Cesena.