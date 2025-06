Assaggio d’estate tra sport e concerti

Il sole è alto, l’energia è quella dei giorni migliori e Bellaria Igea Marina si prepara a un weekend che profuma d’estate vera, non solo sul calendario. Dopo il successo degli eventi Kiklos dello scorso fine settimana – oltre 4mila presenze tra atleti e accompagnatori – la città rilancia con un mix vincente di spettacolo, sport e solidarietà. Si parte questa sera con l’Heaven summer festival, in programma sulla spiaggia del Beky Bay, dove sono previste oltre duemila persone. Una vera festa d’apertura con i dj set di Alex Vandi, Momo e White. Il pubblico torna là dove, dodici mesi fa, erano salite sul palco Rose Villain e Anna Pepe. E anche il cartellone 2025 non è da meno: attesi Manuel Agnelli con gli Afterhours (26 luglio), Artie5five (27) e Mezzosangue (31).

"Parte la stagione dei concerti – spiega l’assessora al turismo Milena Casali – e, se il meteo ci accompagna, siamo confidenti in un’estate vivace e attrattiva. Le analisi HBenchmark per questo weekend sono incoraggianti: rispetto al 2024, indicano una tendenza positiva anche sul fronte dell’ospitalità". Il fulcro del weekend, però, sarà lo sport. Domani sarà il momento della Family Run – corsa non competitiva aperta a tutti – con percorsi da 3, 5 e 10 km. Il ricavato sarà devoluto a La Prima Coccola, associazione che sostiene i neonati ricoverati in terapia intensiva all’ospedale Infermi di Rimini. Domenica, spazio all’adrenalina con la gara ufficiale del Bim Triathlon. Tra le novità di quest’anno: un nuovo tracciato per la frazione a nuoto – fondamentale in questo il recente innesto del prolungamento del molo di Igea - un ledwall in zona arrivo per seguire live le fasi salienti, e l’attesissimo pasta-party sul mare.

"Nel frattempo – ricorda l’assessora – al Palazzo del Turismo debutta la mostra Ecocity Lab firmata Lego: un percorso educativo e interattivo sulle città sostenibili, pensato per famiglie e bambini ora che le lezioni a scuola sono termine". A fare da sfondo, intanto - da quasi sette giorni - anche l’introduzione dell’imposta di soggiorno. Una novità che – anche se non apprezzata da tutti – potrebbe risultare come un investimento sulla qualità dei servizi, senza frenare un turismo che sembra già rispondere con entusiasmo. Ma come cantava Battisti, forse, "lo scopriremo solo vivendo".

Aldo Di Tommaso