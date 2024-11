Assalto a San Martino: è qui la festa. Prime multe contro la sosta selvaggia

Sventolano le corna, e anche le multe. Ieri primo assalto alla Fiera di San Martino: nel pomeriggio hanno aperto osterie di strada, punti di ristoro e street food e gli stand gastronomici. E tanti, nel pomeriggio e alla sera, si sono riversati a Santarcangelo per il primo assaggio della tradizionale ’festa dei becchi’. Nel frattempo sono già scattate le prime multe e rimozioni. Coordinati dal nuovo comandante Daniele Del Fabbro, gli agenti della polizia locale in questi giorni hanno controllato, durante le operazioni per l’allestimento della Fiera, i punti più critici. Dieci le auto rimosse, con "interventi eseguiti con la massima attenzione – spiegano dal Comune – per assicurare il regolare svolgimento degli allestimente e garantire la sicurezza della manifestazione in questi giorni. Non sono emerse particolari criticità". Oltre alle auto rimosse, già da ieri i vigili sono stati costretti a fare le prime multe alle auto parcheggiate davanti ai passi carrai, o che erano d’intralcio alla circolazione. L’anno scorso le sanzioni fatte durante la Fiera di San Martino furono circa 350.

Intanto la festa è partita e da oggi entra nel vivo. Quasi 500 gli stand e le bancarelle presenti a Santarcangelo da oggi fino a lunedì. Come sempre ricchissima l’offerta enogastronomica: dalla Casa dell’Autunno in piazza Marini – con 35 stand dedicati alle eccellenze gastronomiche di tutta Italia e non solo – alle osterie, fino ai food truck e ai vari punti ristoro. Oggi l’inaugurazione della festa alle 11,30, sotto l’arco di piazza Ganganelli. Tra gli eventi la visita guidata speciale (con degustazione finale) nella ’Grotta dei becchi’: partenza alle 15,30 dall’ufficio Iat in via Battisti col tour guidato dai volontari della Pro Loco. In piazza Ganganelli, allo spazio eventi, alle 16 lo spettacolo dei cantastorie Felice e Celine Storie da Fiera, e alle 21 Giramondo musicale, il concerto del gruppo Tonneaux che promuove la cultura musicale tradizionale con un repertorio che spazierà dai canti popolari di mezza Italia a quelli di Spagna, Francia, Irlanda, Serbia, Bosnia e Brasile. Per chi vuole ballare l’appuntamento invece è all’Odeon (dalle 23,30) con la serata San Martino Odeon Department. Domani in piazza Ganganelli, al pomeriggio, appuntamento con l’attesa sfida a colpi di mattarello per la 25esima edizione del Palio della piada.