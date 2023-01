Assalto ai distributori per il pieno last minute

Tutti in fila per fare un pieno in zona Cesarini, prima della serrata di due giorni delle pompe di benzina. "Tocca a me scusi", "no c’ero prima io". In coda sulle strade o per il Sigep e poi alle colonnine del bancomat: giornate calde per gli automobilisti a Rimini. Fin dalla mattina di ieri stazioni di servizio e distributori presi d’assalto per i rifornimento last minute: in migliaia a fare scorte per non restare a piedi. Un trend continuato per l’intera giornata. Si aspetta in macchina al freddo anche per 20 minuti pur di riempire il serbatoio.

Superlavoro per gli addetti. Che si difendono: "Non sparate su di noi, è il governo che ha aumentato il prezzo del carburante ripristinando le accise, e gioca a scaricabarile con una campagna diffamatoria contro l’ultima ruota del carro, i gestori". Non ci stanno a passare per capro espiatorio del pieno sempre più caro. Una delle sigle sindacali della categoria, la Faib Confesercenti, che associa 48 delle 80 pompe, ha deciso di ridurre lo sciopero da 48 a 24 ore, dopo l’incontro in zona Cesarini di ieri al ministero. Le altre sigle confermano le 48 ore a braccia incrociate: pompe chiuse fino a domani sera. "Non siamo noi gli - sbotta Ercole Gori, responsabile Fait – siamo vincolati al prezzo imposto dai fornitori". "I nostri margini di guadagno sono di 3 centesimi al litro, non andiamo a percentuale quindi gli aumenti penalizzano anche noi come gli automobilisti – attacca Roberto Mussoni, della stazione Eni Agip in zona cavalcavia Marecchiese –. Non ci stiamo a passare per speculatori, ci stanno coprendo di fango per gli aumenti decisi dal governo". "Ci criminalizzano mentre ci caricano di nuovi obblighi senza senso", fa eco Robert Marian, stazione Vega, sull’Adriatica". "Da due giorni abbiamo code continue per il pieno – dice Donato Simoneschi, stazione Eni Agip di Viserba –. Ma non sono i gestori a volere gli aumenti". "L’esposizione di cartelli col prezzo medio non ha senso, sarebbe una giungla – dice Alberto Semprini, Vulcans Colonnella –, saremo noi a esporre cartelli che spiegano le cose come stanno. Con un rifornimento di 20 euro ai gestori entrano in cassa 38 centesimi, un margine ridicolo, mentre il grosso va allo Stato e alle compagnie. E a nostro carico ci sono sempre più oneri, a partire dai costi dei pos alla fattura elettronica".

"Noi siamo tra l’incudine e il martello – aggiunge –, vittime di una campagna diffamatoria, con minacce di multe pesanti sia dallo Stato sia dalle compagnie, che impongono penali di 250 euro al giorno se una stazione resta senza benzina". Oggi nel Riminese saranno aperti solo 3-4 impianti, su ordinanza del prefetto, compreso il Vulcangas Colonnella, solo il metano per il servizio pubblico dei bus.

Mario Gradara