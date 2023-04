Assalto ai musei nel weekend Duemila visitatori per il ponte

Il ponte della cultura. La proposta mussale di Rimini anche per il 25 aprile si è confermata parte integrante e sempre più apprezzata dell’offerta della destinazione, capace di intercettare un numero crescente di visitatori. Sono stati oltre 1.800 gli ingressi registrati dai musei di Rimini nel lungo weekend festivo appena trascorso, con il picco nelle giornate di domenica 23 e di lunedì 24 aprile che hanno registrato un afflusso costante di persone e mille ingressi fra Fellini Museum, Part, Museo della Città e Domus del Chirurgo. Ottimo riscontro anche per le visite guidate organizzate dai Musei Comunali di Rimini al Teatro Galli e alla scoperta della Rimini sotterranea nella Domus del Teatro Galli, così come quelli organizzati da VisitRimini alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi e dell’autentico gioiello del Rinascimento italiano, il Tempio Malatestiano.

Le occasioni per scoprire la città proseguono poi in vista del prossimo ponte del primo maggio, con (sabato) la visita guidata alla Domus del Chirurgo, che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, al Part - Palazzi dell’Arte Rimini alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano o alle sale antiche della biblioteca Gambalunga, la biblioteca civica più antica d’Italia. Si continua domenica con la visita tra gli stucchi e i palchi al Teatro Galli mentre nel pomeriggio di lunedì sarà possibile ammirare anche l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli. Lunedì primo maggio inoltre tutti i musei di Rimini avranno apertura straordinaria: dalle 10 alle 19 come tutti i giorni festivi.

f.z.