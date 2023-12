Assalto al Mercato. Il pesce va a ruba ma i prezzi volano

Banchi del pesce presi d’assalto. "Ci sono stati dei momenti in cui pensavamo di chiudere e porte per limitare gli accessi", ammette Marziano Tamburini il direttore del Mercato coperto. Per cucinare la cena della vigilia o il pranzo di Natale, migliaia di riminesi si sono precipitati al Mercato coperto. I banchi erano colmi di pesce fresco dopo le uscite settimanali dei pescherecci. Ma i prezzi si sono alzati rispetto a una decina di giorni fa. Un aumento fisiologico, come tutti gli anni avvicinandosi al Natale. Se la spesa dell’ultima ora si è rivelata più cara, "i prezzi sono comunque ben al di sotto di quelli del Natale di un anno fa" precisa Tamburini. Fino a un paio di settimane fa le canocchie si trovavano a prezzi bassi. Per quelle più grosse potevamo bastare una dozzina di euro al chilo. All’inizio della settimana sui banchi si trovavano canocchie in abbondanza con prezzi un po’ superiori, mentre ieri per un chilo di quelle più grosse servivano 18-20 euro. Con una decina di euro si portavano a casa quelle più piccole, per un sugo con gli strozzapreti. Stessa cosa per le mazzancolle. Da settembre, quando la pesca ha riaperto, le mazzancolle si sono spesso trovate a prezzi bassi, più che in passato. Con 10 euro se ne poteva portare a casa un chilo, ed erano di buona grandezza. Ieri le cifre erano più alte. Per quelle più belle si arrivava anche a 25 euro al chilo. Si sono mantenuti più in linea i calamari. Se nelle settimane scorse bastavano 16 euro al chilo, ieri si potevano trovare a 20 o 22 euro. "Un simile afflusso di persone non me lo ricordo. Forse anni fa avevamo ho visto qualcosa di simile. E’ stata una giornata incredibile". Chi se l’è persa potrà comunque rifarsi oggi. In via eccezionale il Mercato coperto aprirà anche questa mattina.

Andrea Oliva