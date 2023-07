Assalto al Pronto soccorso Oltre 300 accessi al giorno e più lavoro per gli infermieri

La macchina funziona a pieno regime. La macchina in questione è quella del Pronto soccorso, che come ogni estate con l’arrivo delle alte temperature è entrata a pieno regime con un’impennata di accessi che però rimane in linea con i numeri della scorsa stagione. In questi primi giorni di luglio, infatti, la media di accessi giornalieri al Pronto soccorso di Rimini è di circa 350 persone ogni 24 ore, mentre al Ceccarini di Riccione il ritmo è più lento di un terzo, con un centinaio di ingressi al giorno.

Numeri che fanno il paio al parallelo binario messo in piedi dal sistema sanitario regionale che dal 2 maggio ha avviato la sperimentazione dell’ambulatorio infermieristico nel Ps riminese. Tale ambulatorio, che segue l’orario pomeridiano e notturno, fino all’una di notte, ha sinora visitato oltre 160 pazienti, di cui neanche uno ha rifiutato di accedere al nuovo servizio. Inoltre, stando ai dati forniti dalla direzione infermieristica del Pronto soccorso, l’84% dei pazienti trattati dall’ambulatorio infermieristico sono stati presi in carico entro un’ora dal momento dell’accesso. Del totale, più del 50% sono codici verdi, riferiti a piccole contusioni, ferite lievi. Nessun reclamo è inoltre ancora giunto all’Ausl Romagna per le prestazioni svolte dal personale infermieristico in Pronto soccorso. Anche per questi risultati soddisfacenti in seno all’azienda sono in corso delle valutazioni per ampliare la casistica di problematiche che potrebbero essere prese in carica dall’ambulatorio. Nel frattempo, sul territorio cruciale risulta essere la riattivazione di una terza automedica, che però al momento viene impiegata solo nel corso dei fine settimana.

Ed è proprio nei fine settimana che il flusso di persone ai Pronto soccorsi di Rimini e Riccione aumenta sensibilmente, come si può da qualche settimana tenere costantemente monitorato, minuto per minuto, attraverso l’applicazione disponibile per sistemi Android e iOS. App che sempre di più piace agli utenti del territorio, con oltre quattromila download già avvenuti per garantirsi gratuitamente sul proprio smartphone la piattaforma di aggiornamento dei temi di Pronto soccorso in tempo reale. A maggior ragione adesso quando per il forte caldo continuano ad aumentare i ricoveri dovuti a malori connessi all’anticiclone africano.