Assalto alla darsena: già esauriti 140 posti barca. E altri venti diportisti sono in lista d’attesa

Il Giro d’Italia a vela ha aperto molto positivamente la stagione turistica e sportiva della darsena a mare di Cattolica ed ora per l’inizio della stagione già si annunciano numeri record. Oltre 140 posti barca sono infatti già tutti occupati, per barche dai 10 mt ai 38-40 mt, ed una lista di attesa che si allunga con almeno altre 20 imbarcazioni che chiedono di poter essere ormeggiate, la Regina può sorridere per il suo turismo da diporto. "Siamo contenti – conferma GianFranco Malaisi, amministratore delegato della Marina srl – perché i numeri ci danno ragione ed anche quest’estate siamo tra i porti più operativi e richiesti dell’Adriatico, abbiamo 140 posti barca tutti occupati ed almeno altre 20 barche in lista di attesa". Un’area che sempre più rappresenta un valore aggiunto per il turismo cattolichino e la nautica, da aggiungere poi che la prima volta del Giro d’Italia a vela è stato un successo con tappa a Cattolica ed ha portato pure l’attenzione dei media nazionali.

"E’ un evento che cercheremo di riportare anche l’anno prossimo – conferma Malaisi – per noi è stata la prima volta quest’anno ma abbiamo avuto ottimi riscontri dalla Marina Militare che organizza l’intera manifestazione lungo le coste italiane". Il turismo da diporto è in costante crescita ed il turista medio con la propria imbarcazione a Cattolica si ferma due notti: "Siamo soddisfatti – continua Malaisi – anche perché portiamo indotto economico alla città. Chi è di passaggio e si ferma a Cattolica poi cena nei suoi ristoranti, si reca in centro per lo shopping e poi torna in darsena per alloggiare in barca".

lu.pi.