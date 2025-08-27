Assalto fallito in gioielleria: "Notti da incubo in centro storico"

Notte di paura in pieno centro storico a Rimini, dove la gioielleria Banchetti di via Michele Rosa è stata presa di mira da una banda di malviventi. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 2. I ladri hanno cercato di sfondare l’ingresso agganciando la serranda del negozio a un’auto e provando a strapparla via. Il colpo, però, non è andato a segno grazie alla resistenza delle barriere anti effrazione e all’intervento tempestivo della polizia di Stato, allertata dal sistema di videosorveglianza collegato direttamente alle forze dell’ordine.

A raccontare la dinamica è Onelio Banchetti, presidente provinciale di Federpreziosi Confcommercio e titolare dell’esercizio: "Se siamo qui a fare la conta solamente di danni marginali è grazie alla videosorveglianza integrata collegata alle forze dell’ordine e all’alta qualità delle barriere anti effrazione che abbiamo installato" spiega. Il modus operandi dei ladri ricalca quello già visto in altri episodi avvenuti negli ultimi mesi.

"Siamo stati vittime di un tentativo di spaccata notturna, avvenuto con lo stesso metodo usato in altre occasioni sul nostro territorio e sempre al solito orario – spiega Banchetti –. Erano passate da poco le 2 di notte, quando i malviventi hanno tagliato la serranda della mia gioielleria agganciandola ad un’auto per tentare di strapparla via". Il gioielliere rivolge parole di ringraziamento alle forze dell’ordine: "Non posso che ringraziare il personale di pubblica sicurezza per il lavoro quotidiano che fa malgrado un organico sottodimensionato, così come ringrazio il questore di Rimini, Olimpia Abbate, per l’efficienza che i suoi uomini dimostrano in ogni occasione. Purtroppo non basta, perché stiamo vivendo un’autentica emergenza. Questa volta è capitato a me, ma da mesi ormai i colleghi gioiellieri, ma non solo, sono bersaglio di furti, rapine, spaccate".

Lo sfogo di Banchetti si concentra soprattutto sulla sicurezza del centro storico nelle ore notturne: "I nostri appelli si susseguono, ma la situazione rimane sempre la stessa: il centro storico di Rimini la notte è abbandonato a sé stesso, con tutti i rischi del caso. Il tempo delle parole è finito, ora si deve porre rimedio. E in fretta. Chiediamo ancora una volta un presidio fisso delle forze dell’ordine in centro, che riesca a fare da deterrente per l’azione di questi malviventi. Avere in giro per le strade donne e uomini in divisa ci permetterebbe di stare più tranquilli anche nelle ore notturne, in cui non possiamo presidiare le nostre attività personalmente".