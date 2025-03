Assalto in gioielleria a Rimini, spaccano la vetrina a mazzate: in fuga con 20mila euro di oro

Rimini, 27 marzo 2025 – Notte di razzia in una gioielleria e laboratorio orafo di via Caduti di Marzabotto. Una banda di ladri (erano almeno in tre), armata di mazze e arnesi da scasso, ha fracassato la vetrina del negozio ed è scappata a gambe levate, dopo aver arraffato collane, gioielli e oggetti in oro. Il valore della refurtiva è ancora in corso di quantificazione, ma dalla prima stima provvisoria il bottino sarebbe di quasi 20mila euro di preziosi. Il blitz è andato in scena nella notte a cavallo tra lunedì e martedì scorso. Le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile di Rimini. I poliziotti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, alla ricerca di indizi utili nel tentativo di risalire all’identità dei malviventi.

I ladri sono entrati in azione attorno alle 2 di notte, con i volti coperti dai cappucci e in mano degli attrezzi da scasso, con i quali si sono avventati come furie contro la vetrina della gioielleria di via Caduti di Marzabotto. Un raid rapidissimo che nel giro di pochi secondi ha mandato completamente in pezzi la vetrina del locale, permettendo ai ladri di avere facile accesso ai preziosi custoditi all’interno. In realtà il terzetto non ha avuto molto a disposizione per fare incetta di gioielli e collane. L’allarme è entrato in azione quasi subito e così i soliti ignoti, spaventati dal suono della sirena, hanno deciso di tagliare la corda il più rapidamente possibile, temendo di poter essere intercettati dalle forze dell’ordine, non prima però di aver agguantato un po’ di oggetti preziosi. Il trio aveva lasciato l’auto parcheggiata con il motore accesso nei pressi del negozio. Tuttavia, i banditi hanno preferito fuggire a piedi, abbandonando la vettura (che in seguito è risultata essere rubata) sul posto, dove in seguito è stata ritrovata dagli investigatori.

Sul posto è arrivata in una manciata di minuti una pattuglia delle volanti della polizia di Stato, che si trovava nei paraggi per un servizio di controllo ed è stata attirata dal suono dell’allarme scattato nel negozio. Ma quando gli agenti sono giunti davanti alla gioielleria, purtroppo i malviventi erano già riusciti a volatilizzarsi. Le ricerche della banda sono scattate immediatamente, con l’obiettivo di risalire alla via di fuga imboccata dal terzetto. Nella gioielleria sono stati compiuti i rilievi di rito e le indagini sono state affidate alla squadra mobile. Elementi utili alle indagini potrebbero forse arrivare ora dall’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza, che avrebbero ripreso il momento dell’irruzione dei malviventi e la successiva fuga con il bottino. Le indagini proseguono a 360 gradi e, per il momento, non si esclude nessuna pista.