Assalto incendiario Caccia agli attentatori La chiave è nei filmati

Ancora nessuna rivendicazione per il raid incendiario consumatosi giovedì scorso attorno alle 4.45 nel parcheggio della polizia ferroviaria di Rimini, con le fiamme che hanno danneggiato la parte anteriore di due auto di servizio (una Jeep Renegade e una Alfa Romeo). Da 48 ore gli inquirenti lavorano senza sosta al caso e non escludono nessuna pista. A farsi strada in queste ore è anche l’ipotesi di un’azione di matrice politica, forse riconducibile ad attivisti dell’area anarchica, anche se fino a ieri nessun gruppo, collettivo o cellula era ancora uscita allo scoperto per rivendicare il gesto. L’attenzione delle forze dell’ordine resta altissima, come dimostra anche la convocazione straordinaria del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza decisa dal prefetto Rosa Maria Padovano. In possesso degli inquirenti, vi sarebbero dei video di sorveglianza che mostrerebbero due soggetti incappucciati appiccare il fuoco alle auto con i colori distintivi della polizia. Proprio da qui partono le indagini, affidate alla Digos. Nelle prossime ore saranno passati minuziosamente al setaccio i filmati di decine e decine di telecamere, all’interno di un raggio particolarmente ampio che partendo dalla stazione ferroviaria si estenderà anche ad altri quartieri della città.

"A nome dei colleghi, desidero ringraziare personalmente il questore Rosanna Lavezzaro, intervenuta sul posto per manifestare la propria vicinanza agli operatori, e la dirigente del compartimento Annarita Santantonio" afferma Laura Casonato, segretario di Usip (Unione sindacale italiana poliziotti), parlando anche a nome di "Usic e Uil Fpl". "Confidiamo che le indagini portate avanti con grande solerzia dai colleghi possano concludersi con l’individuazione dei colpevoli". "Massima solidarietà" agli operatori delle forze dell’ordine e "fiducia in una pronta risoluzione di una vicenda che rappresenta un vile attacco allo Stato" anche da parte del vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, ieri pomeriggio intervenuto per un sopralluogo in stazione. Silp Cgil parla di "un grave atto contro lo Stato che deve per forza avere una risposta pronta e decisa da parte di tutte le istituzioni. Un plauso inoltre agli agenti che a rischio incolumità sono riusciti a mettere in sicurezza altri mezzi della polizia". Dura condanna anche da parte di presidente e segretario della sottosezione delll’Associazione nazionale magistrati, i pm Annadomenica Gallucci e Luca Bertuzzi. "Siamo consapevoli del lavoro svolto dalla polizia di Stato sul territorio, con lealtà e spirito di abnegazione. Auspichiamo che, nel futuro, eventuali critiche all’operato delle forze dell’ordine trovino forme di manifestazioni consone alla nostra Repubblica democratica. Siamo certi che la polizia di Stato continui ad operare con la stessa determinazione di sempre".