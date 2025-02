Assalto ultrà al circolo di Bellaria. Indagati 13 tifosi del Rimini. Sequestrate mazze e manganelli

Che fosse una spedizione punitiva, un regolamento di conti tra tifoserie storicamente rivali, questo lo si era capito immediatamente. Fin da subito, gli inquireti si erano dunque mossi in una direzione ben precisa, scavando negli ambienti di alcune frange degli ultrà biancorossi. Alla fine, nel registro degli indagati, sono stati iscritti i nomi di 13 persone – inclusi due minorenni – in prevalenza tifosi del Rimini Calcio. La Procura di Rimini ha formulato nei loro confronti delle accuse per quanto riguarda i fatti del 2 novembre scorso, sera dell’assalto al circolo ricreativo di Bellaria Monte, luogo abituale di ritrovo della Gioventù Bellariese, gruppo da sempre legato agli ultrà del Cesena. Verso le 23.15, una ventina di persone incappucciate avevano fatto irruzione armate di spranghe, fumogeni e bombe carta, devastando il locale, incendiando tavoli e mobili. Qualcuno, tra i presenti, era rimasto ferito in modo serio: un ragazzo era stato ricoverato in terapia intensiva e successivamente dimesso con una prognosi di 40 giorni.

Un episodio di una violenza inaudita, immortalato dagli occhi elettronici delle telecamere. Le indagini, proseguite per mesi e mesi (ed estese non solo all’ambiente del tifo calcistico ma anche a quello del mondo del basket), hanno portato al blitz di ieri mattina, condotto in maniera congiunta dai carabinieri del comando provinciale e dagli agenti della questura di Rimini. Poliziotti e militari hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione personale emessi dalla Procura riminese e dalla Procura presso il tribunale dei minori di Bologna. Di buon’ora, si sono presentati alla porta dei 13 indagati e hanno fatto scattare la perquisizione. Perquisizione che ha dato i suoi frutti, consentendo agli inquirenti di sequestrare una mazza da baseball, un manganello e altri oggetti che si ritiene possano essere in qualche modo collegati con il raid messo in atto a Bellaria Monte. Elementi che dovranno ora essere valutati dagli investigatori. I 13 indagati devono invece rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Nei loro confronti, nelle prossime ore, dovrebbe scattare con ogni probabilità anche il Daspo, provvedimento che potrebbe tenerli lontani dagli stadi e dagli impianti sportivi per alcuni anni.

Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori c’è però un altro episodio, oltre a quello del circolo ricreativo di Bellaria Monte, anche se entrambi sembrano legati da un sottile filo rosso. Si tratta dei fatti avvenuti il 19 gennaio scorso, quando a Gatteo Mare, durante un match di Terza Categoria tra Valverde e Cattolica, si è consumata una rissa tra ultrà del Cesena e del Rimini. Una decina di giovani, armati di bastoni e catene, con il volto coperto da sciarpe, cappucci e caschi, ha fatto irruzione in un’area adiacente al campo. Lo scontro, durato pochi minuti, è stato chiaramente organizzato, come dimostrano i video diffusi sui social, ora al vaglio degli inquirenti. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, i partecipanti si erano già dileguati. L’indagine, aperta dalla Procura di Forlì, punta a identificare i responsabili, ma il fatto che molti avessero il volto travisato rende l’operazione tutt’altro che semplice. L’ipotesi, per il momento ancora da accertare, è che possa trattarsi di una sorta di strascico di quanto accaduto a Bellaria il 2 novembre, una reazione scaturita dall’assalto andato in scena al circolo ricreativo.

Lorenzo Muccioli