Assegnati i lavori per realizzare la grande biblioteca di Morciano

Morciano e la Valconca avranno la loro biblioteca da oltre 1.000 metri quadrati. Un nuovo polo culturale è in rampa di lancio dopo l’assegnazione dei lavori da parte del Comune di Morciano ad una ditta emiliana per un importo di circa 3 milioni e mezzo di euro. "Sarà un’opera che amplierà definitivamente il nostro centro città – conferma il sindaco Giorgio Ciotti – perché sorgerà in via Roma sull’area dell’ex-scuola media Broccoli e proprio davanti all’auditorium della fiera. Con un’apertura architettonica proprio in direzione dell’auditorium stesso la nuova biblioteca si presterà anche ad iniziative all’aperto. In questo modo andiamo ad ampliare il nostro polo culturale e con superfici 4 volte superiori a quelle dell’attuale biblioteca. Il Comune di Morciano investirà solamente un terzo dell’importo complessivo, perché l’opera sarà finanziata per il restante importo dai privati nell’ambito del piano di riqualificazione urbana dell’area ex-Ghigi e da fondi regionali. Siamo molto contenti che l’iter dei lavori abbia preso definitivamente avvio, ora speriamo di poter vedere l’opera conclusa per l’edizione di San Gregorio del marzo 2025".

lu.pi.