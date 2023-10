Assessore regionale al Turismo

"A breve arriveranno dalla Regione altri nove milioni di euro per sostenere il piano di sviluppo dello scalo riminese" Ad annunciarlo ieri in Fiera al Ttg l’assessore al Turismo regionale Andrea Corsini. L’iniezione di liquidità arriverebbe dopo una prima tranche di 3 milioni di euro già data per sostenere il piano. Si tratta di un sostegno tangibile da parte della Regione anche in vista degli obiettivi di Airiminum che vorrebbe arrivare a un milione di passeggeri entro il 2027. "Visto lo studio, la partenza mi sembra quella giusta – ha detto Corsini –. Veniamo da un’estate complicata che tuttavia ci ha consegnato un dato importante: l’aumento sensibile di presenze straniere. Abbiamo avuto più stranieri rispetto anche al 2019 con picchi del 10% in regione e del 5,6% sulla costa romagnola. Un risultato che ci spinge sulle politiche di internazionalizzazione. L’aeroporto è fondamentale non solo per il comparto balneare. Penso ad esempio alla Fiera, al palazzo dei congressi e ad altri settori che possono essere coinvolti".