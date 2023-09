Assestamento di bilancio, c’è il via libera

A conclusione della seduta consiliare di ieri mattina si è arrivati al capolinea del lungo iter che ha portato all’esame dell’assestamento di bilancio e finalmente alla sua approvazione: sono stati 29 i voti a favore e 19 i contrari. Proprio in dirittura d’arrivo non sono mancati momenti in cui si è riacceso lo scontro tra le parti: in particolare all’emendamento condiviso dell’articolo 28 sull’entrata in vigore: si tratta del secondo emendamento frutto della mediazione intercorsa tra maggioranza e opposizione per accelerare i lavori consiliari e per sbloccare lo stallo sulle residenze fiscali non domiciliate. In particolare, l’articolo 28 posticipa gli effetti e l’entrata in vigore degli articoli sulle residenze- il 10 e l’11 dal 1° gennaio 2024. L’emendamento concordato è stato approvato quasi all’unanimità (39 voti a favore e 1 contrario), ma solo dopo un acceso dibattito che, da parte di alcuni consiglieri, ha rimesso in discussione l’esito della mediazione.