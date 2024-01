Assicurazioni alle stelle. A Rimini le polizze più care: "Alluvione e vandalismi fanno impennare i prezzi"

Chi l’ha già rinnovata, lo ha toccato con mano: quest’anno l’assicurazione per l’auto costa molto di più. Una vera e propria stangata. E Rimini, stando all’osservatorio di Facile.it (l’azienda che compara tra loro assicurazioni, bollette, mutui e altri servizi) è la provinciadove si pagano, in media, le polizze più care di tutta l’Emilia Romagna. Stando all’ultima rilevazione, fatta il mese scorso, la polizza Rc auto ai riminesi costa, in media, 593 euro. Nemmeno a Bologna si arriva a tanto: sotto le Due Torri l’importo medio è pari a 557 euro. Rispetto al dicembre del 2022, nella nostra provincia le tariffe sono cresciute del 34,6 per cento. Va detto che le rilevazioni eseguite da Facile.it si basano su offerte disponibili sul web e quindi vanno prese con le molle. Ma i dati, soprattutto se comparati con le altre realtà della regione, sono significativi.

Che Rimini sia una delle province dove l’assicurazione costa di più anche per effetto del turismo (più persone che si muovono nel territorio e, di conseguenza, più incidenti) non è una novità. Ma i rincari del 2024 sono importanti, come confermano gli stessi assicuratori. "Le compagnie ci chiedono di fare aumenti che vanno dal 6% al 10%. E sono aumentati i costi per le garanzie accessorie, come quella sugli atti vandalici e sugli eventi atmosferici", spiega Daniele Mainardi, presidente provinciale dello Sna (è il sindacato nazionale assicuratori) e titolare di un’agenzia in via Santa Chiara. Sui rincari "incidono soprattutto l’inflazione e l’aumento dei prezzi dei ricambi, nonché il numero di incidenti. Inoltre l’alluvione di maggio ha fatto lievitare il costo della garanzia per gli eventi atmosferici. Anche chi assicura l’auto contro gli atti vandalici paga di più, visto che i fenomeni di vandalismo ai danni delle auto sono in crescita a Rimini".

"La nostra provincia purtroppo– gli fa eco Pier Luigi Tordi, titolare dell’agenzia di via Sirani – è storicamente una delle più care. Scontiamo il fatto di avere un numero di incidenti, in rapporto a quello dei residenti, più alto di altre province: è l’effetto del turismo. E gli incidenti sono aumentati: solo tra i miei clienti, almeno il 30 per cento è rimasto coinvolto in un sinistro nel 2023". Le polizze "sono salite, in media, del 5 per cento. L’alluvione ha innalzato il prezzo per la garanzia sugli eventi atmosferici. È aumentato il costo anche per chi vuole la garanzia sugli atti vandalici". Nonostante i rincari, Mainardi e Tordi invitano a diffidare delle polizze on line. "Il mercato delle assicurazioni sul web è una giungla – osservano – Bisogna stare attenti alle condizioni offerte e, soprattutto alle truffe. C’è gente che fa la polizza on line per risparmiare e poi scopre di non essere assicurato. Vedi i recenti casi a San Marino, ma ne abbiamo avuti diversi anche a Rimini".