Assicurazioni,. Bcsm avverte i cittadini

Banca Centrale mette in guardia sui rischi di truffa nel settore assicurativo sammarinese, dopo i fatti di cronaca dei giorni scorsi. Con tanti sammarinesi truffati. Bcsm, in qualità di unica Autorità di vigilanza per il sistema bancario, finanziario e assicurativo sammarinese, ricorda che "in base al vigente quadro normativo, le compagnie assicurative straniere sono autorizzate a distribuire polizze a San Marino unicamente per il tramite di intermediari autorizzati da Bcsm". L’elenco delle compagnie e degli intermediari autorizzati che si possono trovare sul sito www.bcsm.sm. Compagnie: https://www.bcsm.sm/site/home/servizi-per-il-pubblico/elenco-dei-servizi/registri-pubblici/documento63851.html. Intermediari: https://www.bcsm.sm/site/home/servizi-per-il-pubblico/elenco-dei-servizi/registri-pubblici/articolo125.html.