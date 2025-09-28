Assicurazioni, che stangata: "La spesa media è 582 euro"

"La spesa per l’assicurazione di auto e moto continua a crescere in maniera ingiustificata a Rimini". L’allarme arriva da Federconsumatori, che ha monitorato i costi degli ultimi 12 mesi per la nostra provincia. Gli aumenti si registrano in tutta Italia, come ha confermato l’ultimo rapporto dell’Ivass (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) relativo al secondo trimestre di quest’anno. "A livello nazionale – osserva il presidente di Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati – si registra un aumento medio delle polizze pari al 3,7%. Resta forte in Italia il divario del costo delle assicurazioni Rc auto tra Nord e Sud, come segnalato anche dall’Ivass". Per quanto riguarda Rimini "i dati dell’osservatorio Federconsumatori – continua Urbinati – registrano negli ultimi 12 mesi, dall’agosto 2024 a quello di quest’anno, l’aumento medio delle Rc auto del 4%". Un incremento quindi "maggiore rispetto alla media nazionale". Nel Riminese "il costo medio della polizza è 582,3 euro". Ma "le noti più dolenti arrivano dagli aumenti assicurativi per altri mezzi. Le polizze per le moto, nella nostra provincia, sono cresciute in media del 28,8%. Ancora più care quelle per i ciclomotori, con un incremento che supera il 29%". Rimini è da anni la provincia con le polizze più care di tutta l’Emilia Romagna. Pesa l’effetto del turismo: qui abbiamo più incidenti in rapporto al numero degli abitanti, rispetto ad altre province, e questo incide sui prezzi delle assicurazioni. Ma per la Federconsumatori anche quest’ultima ’stangata’ è assolutamente ingiustificata.

"Gli aumenti avvengono, ancora una volta, nonostante un calo del numero di incidenti. I dati del 2025 segnano infatti una riduzione dei sinistri pari al 2,1% rispetto all’anno precedente". Di fronte ai continui rincari, l’associazione invita "a usare tutti gli strumenti per verificare i preventivi delle assicurazioni e capire così se il prezzo è giusto". In questo senso "sono preziosi sistemi trasparenti e gratuiti come Preventivass (il comparatore online dell’Ivass), che permette di confrontare i preventivi di diverse compagnie assicurative in modo semplice e imparziale, così da scegliere la polizza più conveniente per le proprie reali esigenze ed evitare ogni possibile distorsione". Inoltre "è fondamentale introdurre meccanismi premianti per gli automobilisti virtuosi".