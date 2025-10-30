Assicurazioni, un’altra stangata. Rimini è la città più cara in regione

Un’altra stangata in arrivo. Rimini è prima nella classifica che tiene conto del prezzo medio delle assicurazioni auto in Emilia Romagna, ma è un primato per cui c’è ben poco da gioire. La nostra è la provincia più cara della regione, come testimonia l’osservatorio Rc auto di Facile.it-Assicurazione.it. Un trend che va avanti da un po’ e che gli ultimi dati (aggiornati a settembre) confermano ulteriormente: a Rimini il premio medio per la sola responsabilità civile è di 616,76 euro, 18 in più di un anno fa. Ben al di sopra della media regionale di 572,11 euro, pure questa in aumento rispetto all’anno scorso. Eppure, nonostante l’incremento, la regione risulta essere una delle aree in Italia in cui l’Rc auto costa di meno. Lo scorso mese la tariffa rilevata in Emilia-Romagna risultava essere di oltre 70 euro inferiore rispetto a quella nazionale.

Tornando a Rimini, la variazione rispetto a sei mesi fa per assicurare un’auto (573,85 euro) è del +7,48%. Nel confronto con il mese di settembre di un anno fa (598,21 euro) la tariffa media annua fa invece segnare un +3,10%. Gli incrementi di settembre seguono quelli che lo stesso osservatorio aveva fatto registrare nella precente rilevazione, ad agosto. "Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi Rc auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia", le parole di Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it. "L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili – prosegue –, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà".

Continuando ad analizzare i dati dell’osservatorio di Facile.it-Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia emiliano-romagnola più cara è appunto Rimini e al secondo posto si trova Reggio Emilia che, con un premio medio di 592,40 euro, registra un incremento delle tariffe Rc auto del 5,15%. Seguono Modena (577,07 euro, +6,61%) e Ravenna con 571,69 euro, in rialzo del 4,6% rispetto ad un anno fa. Continuando a scorrere la graduatoria regionale ecco Piacenza (568,69 euro, +7,22%), Bologna (566,57 euro, +0,6%), Ferrara (557,41, +3,31%) e Forlì-Cesena (549,39 euro, +7,87%). Parma, con una tariffa Rc auto di 542,28 euro (+4,25%), risulta la città emiliano-romagnola dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.

Per quanto le garanzie accessorie, l’assistenza stradale (oltre il 40%) e gli infortuni del conducente (34%) sono quelle più scelte dai riminesi. Il 64% degli assicurati è in prima classe, oltre il 10% in quattordicesima o superiore.