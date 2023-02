Assist alle famiglie, arriva una nuova agevolazione Nidi gratis se l’Isee non supera i 25mila euro

Rette a costo zero nei nidi se l’Isee è inferiore o uguale a 25mila. È l principale novità per le famiglie che in questi giorni hanno visto aprirsi il periodo valido per le iscrizioni dei figli nelle strutture comunali. Chi presenterà un valore Isee entro i 25mila, potrà contare sula somma di due contributi, quello Inps e il bonus regionale che di fatto consentiranno di azzerare il peso della retta mensile. Chi invece sforerà la soglia dei 25mila, rimanendo tuttavia entro i 26mila, pagherà ogni mese 29 euro. Infine chi ha un Isee superiore a 26mila non potrà contare sul bonus regionale, ma solo sul contributo Inps che varierà tra 1.500 euro e 2.500 a seconda dell’Isee presentato. Possono iscriversi ai nidi comunali i bambini nati dal primo di gennaio 2021 al 30 novembre 2022 mentre per il nido Ipab i bambini nati dal primo dicembre 2022 al 30 giugno 2023 (data presunta del parto). "Come amministrazione ci stiamo attivando – spiega la vicesindaca Sandra Villa (nella foto) – per aumentare la frequenza dei bambini ai nidi d’infanzia. Tale obiettivo assume rilevanza in questo periodo caratterizzato da un calo demografico: è necessario attraverso mirate politiche sostenere le donne e le famiglie, supportando le giovani coppie nella genitorialità".