Assistenti sociali. FdI contro il bando:: "È discriminante"

"Ombre sull’avviso di selezione interna per il profilo di coordinatore degli assistenti sociali indetto dal Comune di Riccione". A muovere contro il Comune è il consigliere di Fdi, Stefano Paolini. "Questa figura viene finanziata con risorse distrettuali, dunque di tutti i 14 comuni della zona sud. Ma Riccione ha aperto a questo nuovo incarico senza informare nessuno, nonostante anche gli altri andranno a pagarla visto che le risorse sono distrettuali". Riccione è capofila nel distretto socio sanitario sud, ma i fondi sono di tutti, ribatte Paolini. "Non si capisce perché ora una assistente sociale assunta da un Comune della zona sud, e al servizio del distretto, non può partecipare a questo avviso, mentre un’altra assunta da Riccione, invece sì. Per noi è una grave discriminazione e violazione della pari opportunità".