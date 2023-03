Associazioni ambientaliste, un coordinamento per portare avanti il confronto con il Comune

Un coordinamento delle associazioni ambientaliste con cui il comune e le istituzioni possano confrontarsi su piani, azioni e progetti. È quanto emerso ieri durante l’incontro tra le associazioni e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. L’assessore, insieme alla dirigente Tecla Mambelli, alla presenza di rappresentanti di Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini e Guardie zoofile, ha proposto la creazione di un coordinamento delle associazioni con cui confrontarsi. "Daremo il nostro contributo – sottolineano le associazioni – ai regolamenti e ai piani durante la loro stesura senza che vengano calati dall’alto". Durante l’incontro sono stati toccati vari temi a partire dallo sviluppo di percorsi naturalistici, in particolare lungo i corsi di Rio Melo e del Torrente Marano. "Abbiamo in progetto di sostenere un processo di rinaturalizzazione della città – dice l’assessore –. La convivenza della natura con il turismo è non solo possibile, ma può creare una sinergia di grande attrattività".