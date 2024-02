Associazioni escluse: "Non ci vogliono, ma in questo modo perdiamo forza"

"Se ci dividiamo finirà che conteremo meno e tutto sarà più difficile". Lorenzo Falcioni è il referente di Cia per l’area riminese. Ieri non era alla protesta dei trattori come non era presente Coldiretti. Non c’erano le bandiere delle organizzazioni di categoria, "perché non ci vogliono". Qualche associato ha pensato di presentarsi con la bandiera dell’associazione ma poi ha desistito per evitare scontri tra agricoltori. "Noi lo abbiamo detto fin da principio - rilancia Falcioni - sui temi noi ci siamo. Abbiamo manifestato a Roma il 26 ottobre scorso proprio per questo. Se lo abbiamo fatto in quel periodo e non oggi, è perché il governo doveva ancora approvare a legge di bilancio. Oggi chi protesta contro l’Irpef ricordi che a introdurla è stato questo governo, non l’Europa. Ripeto, sui problemi noi ci siamo e ci siamo fatti sentire. Forse anche al nostro interno ci sono dei problemi di comunicazione con i nostri associati se la cosa non è passata".

La protesta dei trattori rischia di spaccare il fronte degli agricoltori. Il movimento spontaneo non vuole al proprio fianco le sigle delle associazioni, al contrario di quanto accade in Germania ad esempio. Il popolo dei trattori vuole continuare a crescere senza altre bandiere a fianco. "Torneremo a protestare, a farci sentire qui e altrove”. Intanto tesse la tela sui social per creare una comunità. Ieri a Rimini sono arrivati alcuni agricoltori da Pesaro, dove la protesta è andata avanti diversi giorni, mentre altri arrivavano da Cesena. "Continueremo a crescere e arriveremo a Roma" dicono, mentre le associazioni cercano di porgere la mano. "Gli agricoltori sono arrabbiati con il sistema – riprende Falcioni -, il nostro mestiere è rappresentare gli agricoltori e l’agricoltura, essere lasciati fuori dispiace. In questo momento si sta creando una maggiore sensibilità nei confronti degli argomenti che vengono sollevati. Dividersi significherebbe contare meno, avremmo una minore massa critica per farci sentire sui tavoli che contano. I problemi ci sono e servono risposte concrete. Non è possibile che il grano venga pagato la metà rispetto a un anno fa, ma il pane costi sempre uguale".

a.ol.