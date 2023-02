Associazioni no profit, frutta e verdura destinate ai più bisognosi

Rimini ha la sua "Piattaforma logistica solidale". Grazie all’impegno del Caar – Centro Agro Alimentare Riminese, le associazioni no profit del territorio avranno a disposizione gratuitamente notevoli quantitativi di frutta e verdura freschi di prima qualità da utilizzare per le necessità delle persone più bisognose. Presenti al Caar per l’avvio di questa importante iniziativa il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, i rappresentanti delle forze dell’ordine tra cui il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini colonnello Alessandro Coscarelli, l’assessora comunale all’agricoltura Francesca Mattei e l’assessore comunale alla protezione sociale Kristian Gianfreda. "Il Caar è da sempre attento alle esigenze della comunità e dare avvio ufficialmente a questo progetto ci rende orgogliosi – dice il presidente del Caar, Gianni Indino -. Sulla Piattaforma Logistica Solidale tutta la nostra dirigenza ha lavorato intensamente insieme alle istituzioni locali e regionali e siamo fieri di aver coinvolto la stragrande maggioranza delle associazioni benefiche della nostra provincia e non solo".

"C’è grande soddisfazione per aver dato concretezza a questo progetto – spiega il direttore del Centro Agro Alimentare Riminese, Cinzia Furiati –. La positiva esperienza del Cal di Parma, che fa parte della nostra rete d’imprese, ci ha dato ispirazione e abbiamo fortemente voluto che ciò si realizzasse anche da noi. Nel corso dello scorso anno abbiamo svolto numerosi incontri con gli enti benefici e i funzionari della Regione Emilia Romagna per individuare l’ente benefico capofila, per comprendere il progetto, analizzare i dati storici e le proiezioni future, per confrontarci con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, determinare le specifiche tecniche e sottoscrivere l’accordo di partenariato che si è perfezionato nel mese scorso. Oggi finalmente, dopo la fase sperimentale terminata la scorsa settimana, siamo pronti a partire. Dalle parole passiamo ai fatti".