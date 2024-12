Associazioni, volontari e amministrazione comunale fanno squadra per costruire un ‘Natale solidale’

Tante associazioni, le parrocchie di Villa Verucchio e del capoluogo, i gruppi di volontariato locale e l’amministrazione comunale, insomma un paese intero impegnato a tessere una rete solidale a favore di chi è più in difficoltà. L’obiettivo di ‘Natale Solidale’ sono un poker di progetti a favore di persone che vivono nelle zone più povere del mondo, "e magari diventa anche un’opportunità di riflessione sui nostri stili di vita troppo spesso improntati allo spreco" dà il la all’iniziativa l’assessorato ai Servizio sociali. ‘Natale Solidale’ è tradizione dal 2002 nel territorio malatestiano, una maratona di quasi 60 giorni fatta di spettacoli, mostre mercato, collette e fantasia. Una dozzina le iniziative messe in atto sotto l’albero in due mesi di solidarietà. Perché sia Natale anche in Kenya, Madagascar e Tanzania. Per costruire ad esempio, una casa per una mamma e una figlia di 8 anni che hanno ricevuto lo sfratto in Madagascar, progetto sostenuto dalle suore francescane dell’Immacolata di Palagano che sono presenti proprio a Villa Verucchio. Oppure fornire nuovi arredi per il centro diurno della ‘Casa del Pane di Paola’ in Tanzania, tutta realizzata da riminesi. Sostenere la cooperazione internazionale, ma senza dimenticare la comunità locale più fragile e in difficoltà. Tante le iniziative messe in campo da ‘Natale Solidale’.

Bancarelle solidali, concerti, spettacoli di danza, torneo di burraco, commedie dialettali. Il Comune (in foto la sindaca Lara Gobbi) solitamente ci mette del suo, donando qualche euro. Scout e ragazzi dell’Azione Cattolica si recano di casa in casa per proporre materiale natalizio. Novità di questa edizione: il trekking solidale (19 gennaio) proposta da FinRa Trek verso i calanchi di Maioletto. Tutti insieme per "superare la logica assistenziale e offrire nuove e reali opportunità di sviluppo umano e sociale".