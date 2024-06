Assolda 4 persone per dare fuoco all'ex fidanzata e al nuovo compagno: arrestato in Albania

Rimini, 8 giugno 2024 - Un ricercato è stato arrestato dalla Polizia albanese, in stretta collaborazione con la Polizia di Stato italiana. L'arresto è stato eseguito su ordine del gip di Rimini, che aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di atti persecutori aggravati, incendio aggravato in concorso e lesioni personali gravi e aggravate. I fatti risalgono all'estate del 2023, a Rimini.

L'operazione di ricerca internazionale, coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e in collaborazione con la Squadra Mobile di Rimini, ha portato all'arresto provvisorio in Albania del trentenne albanese. L'uomo è accusato di atti persecutori aggravati, incendio aggravato in concorso e lesioni personali gravi e aggravate, perpetrati contro la sua ex fidanzata connazionale e il nuovo compagno di lei nel periodo di giugno-luglio 2023.

Le indagini della Squadra Mobile di Rimini hanno rivelato una serie di azioni persecutorie, diffamazioni, vessazioni e gravi minacce commesse dall'uomo, culminate il 24 luglio 2023 in una violenta aggressione alla coppia. Quattro uomini mascherati avevano picchiato brutalmente la coppia e li avevano cosparsi di benzina con l'intento di dar loro fuoco. L'intervento provvidenziale di alcuni vicini aveva evitato il peggio, costringendo gli aggressori alla fuga.

Questo brutale attacco seguiva un altro grave episodio intimidatorio contro la donna, consistente nell'incendio della sua auto. L'aggressione era l'ultimo di una serie di episodi persecutori sempre più violenti.

L'uomo aveva anche pianificato di scatenare una faida familiare per costringere l'ex fidanzata a tornare in Albania con lui, acquistando anche un biglietto aereo a nome di lei. Nonostante la rapidità delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, che avevano portato all'emissione del provvedimento cautelare, l'uomo era riuscito a fuggire in Albania, dove è stato arrestato pochi giorni fa in attesa dell'estradizione.