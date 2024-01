Assolto Corbucci: era accusato di violenza privata

Leonardo Corbucci assolto per tenuità del fatto. Si è chiuso con il proscioglimento dell’amministratore delegato di Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto, il processo partito a maggio 2020 dopo le contestazioni mosse dall’Aeroclub di Rimini, nella figura dell’ex presidente Fabio Falsetti. Corbucci, difeso dall’avvocato Roberta Guaineri, era accusato di violenza privata. Dopo averlo assolto per la tenuità del fatto il giudice ha quantificato in 200 euro il danno da liquidare alla parte offesa, mentre Falsetti chiedeva un risarcimento di 100mila euro. Tre mesi (senza sospensione condizionale della pena) era stata la richiesta della Procura. La vicenda, che si protrae ormai da diversi anni, era iniziata nel 2016, quando l’ad di Airiminum aveva presentato all’Aeroclub la richiesta di saldare i canoni di affitto arretrati dell’area occupata dal club per un totale di 37.500 euro. L’episodio contestato risale al giugno di quell’anno, quando - secondo l’ipotesi di reato - Corbucci avrebbe installato un sistema a sbarre a controllo elettronico, impedendo di fatto a Falsetti di uscire con la macchina dall’area e costringendolo a rimanere all’interno fino all’arrivo del personale della polizia di frontiera. Se per quella vicenda per Corbucci è arrivata l’assoluzione, nelle prossime settimane si celebrerà invece l’altro processo. Il procedimento trae origine sempre dalle querele presentate dall’Aeroclub e legate anche in questo caso al posizionamento di una sbarra, per impedire l’accesso all’area di pertinenza dell’associazione. Le ipotesi di reato in questo processo sono violenza privata e rifiuto di atti d’ufficio.