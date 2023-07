Assolto gendarme a processo per lesioni in Italia

Verso di lui, B.G., sammarinese della Gendarmeria, aveva puntato il dito formalizzando una querela per lesioni un ragazzo all’epoca dei fatti 22enne, che a cavallo tra il 21 e il 22 luglio del 2018 era stato selvaggiamente picchiato durante una rissa andata in scena al Barrumba di Rimini. Un pestaggio per il quale il giovane, ora 27enne, aveva poi avviato un’indagine personale, condotta assieme agli amici che erano con lui quella sera sui social network. Un lavoro di riconoscimento facciale di fatto, avviato a partire dall’elemento che contraddistingueva l’aggressore di quella notte: una t-shirt recante il simbolo dello storico ’Bar Zeta’ di Rimini.

Dalla pagina Facebook del locale,infatti, il 27enne sarebbe risalito sino al profilo del gendarme, riconosciuto sulla base della t-shirt appunto, e tratti somatici a detta della vittima corrispondenti a quelli del proprio aggressore. Tutto qui. Questi gli elementi messi insieme ’dall’accusa’ e coi quali il giorno successivo l’allora 22enne si presentò in caserma per formulare la querela a carico del sammarinese e di un suo amico, italiano, difeso dall’avvocato Polverini e ritenuto anche lui uno degli aggressori di quella sera al Barrumba. Ha avuto inizio così un intricato incubo giudiziario che il gendarme, difeso dall’avvocato Milena Montemaggi, ha dovuto sostenere per tre anni. Sino a quando nei giorni scorsi il giudice di pace ha infine assolto con formula piena il sammarinese finito a processo per lesioni. Il giudice ha ritenuto infatti insussistenti le prove "raccolte dai ricercatori internettiani".

Sulla base di ciò, il querelante è stato invece condannato a risarcire le spese processuali, nonché al risarcimento del danno morale sofferto dal sammarinese e dall’amico italiano, perché trascinati in un processo sulla base di elementi ritenuti insussistenti. Per il gendarme vice brigadiere il querelante è stato condannato a risarcire 5mila euro, mentre mille sono quelli riconosciuti come risarcimento all’altro imputato assolto.