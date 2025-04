Assume giovani provenienti da aree disagiate

Cattolica scopre ‘Tipico’, un ristorante sociale in piazza Primo Maggio, nuova occasione di formazione e inserimento per persone in condizione di svantaggio. Ha infatti aperto nei giorni scorsi la nuova attività dove potranno fare esperienza i minori non accompagnati accolti dall’associazione Odissea onlus di Riccione, in particolare ragazzi arrivati in Italia da paesi poveri o in guerra, i quali, dopo avere affrontato lunghi e difficili viaggi, provano ora a costruirsi una nuova vita lontani da casa e dalla famiglia.

Al taglio del nastro del ristorante ha partecipato anche l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo: "Ho portato volentieri il saluto dell’amministrazione comunale al momento inaugurale di questa nuova attività imprenditoriale che viene avviata nel cuore della nostra città – spiega Romeo – Come assessore con delega alle politiche sociali non posso non evidenziare e apprezzare lo spirito innovativo che guida questa iniziativa del ‘Tipico’. Iniziativa con la quale si vuole coniugare l’obiettivo imprenditoriale con quello virtuoso di educare i giovani provenienti da aree disagiate, con attenzione a tutelare pienamente la loro dignità ed i diritti al lavoro legalmente riconosciuti".

Interviene il titolare Flavio De Marchi: "Tutti i ragazzi che lavorano nel nostro ristorante frequentano scuole professionali, dove imparano un mestiere. La maggior parte di loro, dopo avere completato il proprio percorso educativo e formativo, trova impiego in aziende del riminese. Oltre a formarsi e a inserirsi nel territorio, questi giovani vogliono aiutare economicamente le loro famiglie che sono rimaste in patria e che spesso sono in condizioni d’indigenza. Proprio per questo quasi tutti, durante l’estate, lavorano come stagionali nel turismo. Quest’anno, per soddisfare questa necessità e allo stesso tempo per garantire a questi ragazzi i diritti fondamentali del lavoro, dall’associazione Odissea è nata anche ‘Tipico’, una cooperativa sociale con cui gestiamo il ristorante, dove questi ragazzi rappresentano il 40% del personale complessivo".

Si tratta, sottolinea De Marchi, di un esperimento importante che andrà a coniugare la vocazione turistica del nostro territorio e quella etica e sociale. Il ‘Tipico’ si impegnerà anche a valorizzare i piccoli produttori locali. Si potranno quindi conoscere i prodotti più tipici e genuini di un territorio come la Romagna e le Marche: Urbino, Pesaro, il Montefeltro e poi la valle del Conca, il monte Carpegna, San Marino e certamente il mare".

Luca Pizzagalli