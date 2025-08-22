Asta ancora deserta per la Bertazzoni

Niente da fare per la vendita della ex colonia Bertazzoni. Anche il secondo tentativo dell’amministrazione di alienare l’immobile è andato a vuoto. L’asta è andata deserta, ma non per questo la giunta Angelini si fermerà. Dopo una quotazione iniziale di poco superiore ai sei milioni di euro, ora ribassata per effetto dei primi due tentativi di vendita andati a vuoto, il Comune proseguirà nella ricerca di un compratore perché il progetto legato alla Bertazzoni è fondamentale per dare il via alla riqualificazione della zona sud con un prodotto legato al wellness e al comparto termale.

Questo per più motivi. Il primo: l’ex colonia può diventare un condhotel sulla spiaggia trasformando spazi inutilizzati in ricettivo. Tradotto, saranno realizzati alloggi da rivendere per una superfcie fino al 40% di quella dell’immobile. Appartamenti affacciati sulla spiaggia, come a Riccione non se ne trovano. Secondo: quella della Bertazzoni può diventare parte di una riqualificazione più ampia. Il Comune ha infatti messo in palio anche buona parte del parco Perle d’acqua, chiuso nelle ultime stagioni. La proprietà di questa superficie è del Comune. Dunque un privato che volesse far partire un progetto ricettivo e di servizi legato al termale avrebbe la possibilità di dialogare con l’amministrazione spazi e opportunità.

In municipio continuano a crederci e intanto si va avanti nel cercare un acquirente per l’ex colonia, anche se il prezzo di vendita si abbassa.