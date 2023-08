Asta benefica per gli alluvionati "Raccolti oltre cinquemila euro"

"L’associazione La Nuova Cagnona dedicherà tutti gli eventi 2023 alle zone e alle persone alluvionate della Romagna. Tutto ciò che raccoglieremo nel corso di quest’anno con i nostri eventi sarà destinato ad associazioni in difficoltà della Romagna colpita". Lo annuncia il vicepresidente dell’associazione, Massimiliano Stacchini, nel dare conto di quanto incassato e devoluto con la manifestazione ’Un calcio... all’alluvione’, svoltasi lo scorso 21 giugno al Parco Pironi: "Una cifra importante, 5.622 euro, che abbiano consegnato – prosegue Stacchini – attraverso i nostri consiglieri Mauro Casadei e Sergio Parma, con don Antonio Monti della parrocchia di Bellaria, alla Casa Famiglia San Giovanni Bosco di Faenza, dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Ringraziamo tutti i protagonisti e i partecipanti a quella serata toccante". La casa famiglia faentina venne colpita in modo drammatico dall’alluvione del mese di maggio, come tante realtà del ravennate e del forlivese.

Evento, quello di giugno, fortemente voluto dall’associazione La Nuova Cagnona, con musica, spettacoli, lotteria a premi e asta benefica. Asta realizzata grazie alle donazioni di sportivi del mondo del calcio e del pugilato, e non solo. Tra gli altri Arrigo Sacchi (in foto), Fausto Pari, Massimo Bonini, Maurizio Neri, Fabrizio Castori, Davide Ballardini, Matteo Signali per la boxe: hanno donato magliette e gadget che sono state appunto messe all’asta. Alla lotteria hanno invece collaborato esercenti de La nuova Cangona e dell’associazione Isola dei Platani. Tra i presenti all’evento, presentato da Andrea Prada e Roberto Bonfantini, con Icaro Tv, anche Alberto ’Betobahia’ Pazzaglia.