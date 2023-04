Asta, chi offre di più Bici elettriche e trapani, corsa agli oggetti smarriti

Sono ottantaquattro gli oggetti smarriti oppure abbandonati, che verranno messi all’asta sabato 13 maggio, a partire dalle 8.30, nei locali del magazzino comunale di Via Lontra, nella zona della Grotta rossa. Si va dalle mountain bike alle bici elettriche e alle city bike ma in palio ci sono anche caschi e televisori ancora imballati. A questi si aggiungono anche materiali da cantiere tra cui un flessibile, dieci pneumatici e addirittura un trapano, smarrito chissà come. Tutti gli articoli potranno essere visionati venerdi 12 maggio dalle 9 alle 13, nei magazzini comunali di via Lontra. Gli oggetti messi all’asta partiranno da un prezzo base già stabilito che può essere rialzato, da chiunque fosse interessato a partecipare alla gara, di almeno due euro. I vincitori dovranno ritirare immediatamente l’articolo che si sono aggiudicati, dopo aver effettuato il pagamento in contanti.

Le aste vengono organizzate ogni anno dal servizio di economato del Comune di Rimini, che si occupa di raccogliere tutti gli oggetti ingombranti rinvenuti sul territorio comunale per poi catalogarli e pubblicarli online sul sito del Comune di Rimini. Trascorsi due anni dalla data di pubblicazione, senza che gli oggetti vengano siano stati ritirati dai legittimi proprietari, gli articoli diventano di proprietà del comune e potranno essere messi all’asta. Alle gare possono partecipare tutti e il ricavato sarà interamente versato in beneficenza.

Marzia Versiglia