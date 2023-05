"Asta deserta per il palasport: flop del Pd"

Tutto da rifare per il nuovo palasport di Santarcangelo, e per la Lega "questa è una disfatta per l’amministrazione e il Pd". Nessuno (l’abbiamo riportato ieri) si è presentato alla gara d’appalto per affidare i lavori di realizzazione della struttura prevista in via della Resistenza. Un intervento da oltre 4 milioni di euro, in buona parte finanziato dai fondi del Pnrr. Per riuscire a far partire i lavori del nuovo palazzetto nel più breve tempo possibile, il Comune di Santarcangelo ha avviato ora un’indagine di mercato (le norme lo consentono) invitando fino a un massimo di 30 aziende - o gruppi di imprese - a presentare un’offerta: a vincere sarà quella più vantaggiosa economicamente.

Per la minoranza l’asta deserta per i lavori del palasport "è proprio un brutto presagio. È molto probabile che qualcosa sia andato storto – attacca dalla Lega Gabriele Stanchini – che gli esecutivi dell’appalto fossero meno esecutivi del necessario, che la trafila dei costruttori non si sia accodata agli inviti dei membri di giunta e dell’ufficio tecnico comunale. E chissà che non ci sia altro". Rimane il fatto che l’asta deserta "comporta gravi ritardi" per la realizzazione della stuttura e "ostacola il cammino che la maggioranza sta tentando di organizzare in vista della scadenza ormai prossima della legislatura, quando tenterà di succedere a sè stessa capitanata da un altro esecutore degli ordini prevenienti da Rimini". Per Stanchini "si sarebbe rotto qualcosa nel programma tecnico predisposto del Pd" dal momento che "nessun imprenditore ha ritenuto di partecipare a un bando da 4 milioni di euro. Forse in questa asta deserta si possono intravedere già alcuni scricchiolii di continuità politica, che magari potrebbero portare cambiamenti e a una nuova maggioranza a Santarcangelo". Il mancato inizio dei lavori del nuovo palasport potrebbe significare, per il Pd di Santarcangelo targato Schlein, l’inizio della fine".