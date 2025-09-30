Atleti da tutta Europa al Polo Est village per il beach volley

Due giornate di sport ad alta intensità hanno trasformato il Polo Est village in palcoscenico europeo. La Cev beach volleyball european cup 2025 ha chiuso nel weekend la sua tappa italiana, portando in Riviera spettacolo, agonismo e pubblico numeroso. Il torneo, organizzato dalla Confédération européenne de volleyball in collaborazione con Insubria gallarate, ha visto protagonisti club provenienti da Italia, Spagna, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.

Nel tabellone maschile, la vittoria è andata agli olandesi del Ned–Zevenhuizen, che hanno staccato il pass diretto per la finale europea di Creta (6-9 novembre). Al secondo posto il club italiano Ita – Bvt ora in attesa del verdetto delle altre pool per sperare di entrare tra le migliori seconde. Stesso copione nel tabellone femminile: successo per le spagnole dell’Esp–cv Majadahonda e secondo gradino del podio per le ragazze del Bvt.

Bellaria Igea Marina si è così confermata tra le sei città europee selezionate dalla Cev per le fasi preliminari, insieme a Montpellier, Székesfehérvár, Constanța, Lubiana e Balıkesir Ayvalık. Un riconoscimento che, come sottolinea il direttore del Polo Est village Massimo Ceccarelli, "rafforza la vocazione della città ad attrarre turismo di qualità anche oltre l’estate, consolidando la nostra immagine nel grande circuito internazionale del beach volley". Un bilancio positivo, dunque, che premia l’impegno organizzativo e rilancia la sfida di una Riviera sempre più protagonista dello sport europeo.