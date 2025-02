Atleti neri paragonati alle scimmie. L’offesa negli stadi e nei palazzetti

L’accostamento tra atleti di colore e le scimmie è un insulto ripetutamente usato negli stadi di calcio. Nel 2014, Dani Alves (foto) rispose a un gesto simile mangiando la banana lanciata dagli spalti durante Villarreal-Barcellona. Nel 2023, Romelu Lukaku fu insultato all’Allianz Stadium, mentre nel gennaio 2024 Mike Maignan subì insulti simili a Udine. Anche Mario Balotelli è stato spesso bersaglio di offese razziste, rispondendo con forza sui social. Le sue parole, spesso cariche di frustrazione ma anche di determinazione, sono state un monito contro la discriminazione ancora troppo presente nel calcio.

Il basket non è esente. Nel 2011, Abiola Wabara, giocatrice della Geas di Sesto San Giovanni, fu bersagliata di ululati e sputi durante un match. Nel 2024, nella pallanuoto, il giovane Jhon della Rari Nantes fu insultato con "vattene scimmia" dagli spalti. I suoi compagni risposero indossando magliette con la scritta "Siamo tutti Jhon". Episodi come questi dimostrano che il problema non riguarda solo il calcio, ma si estende anche ad altre discipline.

Ma il razzismo non si ferma allo sport. Nel 2013, l’ex ministro Cécile Kyenge fu insultata pubblicamente dal senatore Roberto Calderoli, che la paragonò a un orango. Nel 2023, Calderoli è stato condannato a 7 mesi con pena sospesa. Questo dimostra come il linguaggio d’odio non sia esclusivo degli stadi, ma si annidi anche nella politica e nelle istituzioni, con conseguenze che vanno ben oltre il campo sportivo.

L’immagine della scimmia ha un passato coloniale e discriminatorio, ma nel cinema è diventata simbolo di forza con King Kong. Questo personaggio, inizialmente rappresentato come una minaccia, si è trasformato nel tempo in un’icona di potenza incompresa e ribellione.