Atmosfere cubane nel cuore del centro storico con Ruben Royo y Pennabilli social club

Il ritmo di Cuba inonderà piazza Malatesta, per Sgr live, con il concerto all’arena Francesca da Rimini di Ruben Rojo y Pennabilli social club: ‘Canzoni da Cuba e dintorni’ comincerà alle 21.30. Il gruppo è nato nel 1999 dal sodalizio tra l’argentino Ruben Rojo e Gildo Montanari, pennese doc, in occasione del Festival degli ‘Artisti in piazza’ che si tiene ogni anno a Pennabilli. Lo spettacolo propone un revival di successi e canzoni portate all’attenzione del pubblico mondiale dal ‘Buena Vista Social Club’. La voce unica e inconfondibile di Ruben propone tonalità particolari insieme alla sonorità della fisarmonica che nella musica cubana è assoluta novità ed aggiunge un diverso calore alle canzoni. Le canzoni eseguite tutte rigorosamente dal vivo, senza basi o artifici elettronici. Ingresso gratuito.