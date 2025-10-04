Atmosfere e suoni argentini con Carabajal

Per un giorno, Romagna e Argentina non saranno poi così lontane. Questa sera, infatti, potranno fondere cultura, musica e sapori grazie all’arrivo di Peteco Carabajal, icona internazionale della musica popolare argentina e latinoamericana. Il cantautore, figlio di Carlos Carabajal, ‘padre della chacarera’, ha già fatto il tutto esaurito al teatro Rosaspina di Montescudo, dove si esibirà alle 21 e verrà accolto da un caloroso pubblico, permettendo ai presenti di lasciarsi trasportare dai suoi più grandi successi che l’hanno reso il mito che è oggi.

Non solo cantautore, ma anche compositore e polistrumentista (padroneggia chitarra, basso, violino, percussioni e quena), il poliedrico Carabajal ha fatto la storia del folklore argentino, rinnovando la tradizione del padre Carlos e la sua chacarera, ritmo simbolo della provincia di Santiago dell’Estero, in Argentina, senza però perderne le antiche radici.

La sua carriera, che prosegue da oltre cinquant’anni, ha fatto appassionare intere generazioni e ha visto nascere grandi legami artistici e umani, come quello con Mercedes Sosa, le cui canzoni più amate portano proprio la firma di Carabajal. L’artista, noto per il suo impegno nella diffusione e tutela della cultura popolare anche fuori dai confini nazionali ha, inoltre, ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti, come quello ‘Personalità importante della Cultura’, conferitogli dalla legislatura di Buenos Aires.

L’evento di stasera in Romagna, organizzato dal Colectivo 73, che salirà con lui sul palco insieme a Matteo Salvatori, e in collaborazione con l’associazione ‘Noi del campanone’ e la Pro Loco di Montescudo, rientra fra le uniche tre tappe del cantautore in Italia, che proseguirà la tournée mondiale in Giappone e in Spagna. Si prospetta, dunque, una serata intensa, energica e importante sotto tutti i punti di vista, sia per il pubblico, pronto a celebrare il grande Peteco Carabajal, sia per il territorio, poiché consentirà a due mondi così lontani di incontrarsi, festeggiare e condividere i propri sapori, anche grazie alla possibilità di cenare con un menù speciale romagnolo-argentino.

Anna Bellocchi