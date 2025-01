Atmosfere gospel alla sala Granturismo

Dal gospel al musical fino alle atmosfere pop nel concerto ‘Dai cori al cuore’, in programma domenica alla sala Granturismo di Riccione. Alle 17 la rassegna ‘Dai cori al cuore’ si conclude con il concerto ‘Hallelujah, salvation and glory’ dei Satibì Singers, che si terrà nella sala Granturismo. Il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i ritmi del gospel, le melodie del musical e le atmosfere suggestive del pop. Il gruppo, diretto da Enrico Cenci, è stato fondato dieci anni fa come coro gospel. Nel tempo ha ampliato il repertorio abbracciando generi come il pop, il musical e le colonne sonore cinematografiche.