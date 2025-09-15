Nuovi attacchi di lupi: “Ora colpiscono di giorno”

Imola, 16 settembre 2025 – “È accaduto di nuovo. Un altro attacco di lupi, ma questa volta il nostro cane, anche se ferito e sanguinante, si è salvato”. Stefano Albori è il figlio di Giorgio, l’allevatore che a fine luglio era uscito di casa cercando di proteggere il proprio gregge e si era visto il lupo a un paio di metri pronto a colpire. Giorgio era riuscito a rientrare appena in tempo, chiudendo la porta dietro di sé. L’azienda della famiglia Albori appare evidentemente un luogo dove le prede per i lupi non mancano. “Ci risiamo - racconta Stefano -. Da quando gli avvistamenti di lupi e gli attacchi sono così frequenti, anche nei terreni vicino a noi, teniamo i cani in casa la notte. Al mattino alle 8 circa, quando ci alziamo, escono anche loro. Uno dei due, un incrocio tra un maremmano e un border collie, appena uscito di casa si è diretto verso le pecore”. Ma da quel momento padre e figlio ne hanno perso le tracce. “Non tornava. Abbiamo cercato e atteso senza averne notizie. Nel tardo pomeriggio è riuscito a riavvicinarsi a casa. Ha lottato, era ferito e sanguinante nella zona della mandibola. Aveva lacerazioni da denti canini. Il grande e spesso collare forse gli ha salvato la vita dai morsi. L’abbiamo subito portato dal veterinario e attendiamo che col tempo si riprenda”. Ma per Stefano non è uno scampato pericolo. “Così non si può andare avanti. Avevano ricevuto un attacco di lupi che avevano sbranato anche il montone per il quale il danno economico ricevuto è ingente, mentre i risarcimenti che vengono offerti sono davvero minimi. Ci avevano detto che i cani di notte vanno tenuti in casa. Abbiamo fatto anche questo, ma non basta più. I lupi hanno fame e non hanno paura di nulla. Adesso attaccano anche di giorno. Non si può andare avanti così. Ma per quale motivo solo questa specie ha carta bianca e può fare quello che vuole?”.

Gli Albori vivono e hanno l’azienda a 200 metri dalla superstrada che porta a San Marino, all’altezza del cimitero dei caduti in guerra, prima di Cerasolo. “Non si pensi che è un posto distante dalla città. Io personalmente vivo ai Padulli e anche qui gli avvistamenti sono costanti. Li vediamo anche in pieno giorno, ma qui abbiamo case, giardini, animali domestici, e ci sono le scuole e i bambini. Non facciamo che segnalare, qui e altrove, la presenza e gli attacchi dei lupi in aumento. Ma azioni non se ne vedono. Nei parchi nazionali i lupi sono a casa loro, ma qui, a ridosso della città, no”.