Attacco hacker, Maggioli arruolata per cacciare i pirati del web

Rimini, 7 febbraio 2023 – L’ultimo attacco dei pirati informatici, che nelle ultime ore ha mandato in tilt migliaia di siti in mezzo mondo, lo ha ribadito. La sicurezza sul web è sempre più a rischio, e dopo lo scoppio della guerra in Ucraina lo è diventata ancor di più, come dimostrato dall’attacco di hacker russi al sito dell’aeroporto di Rimini (avvenuto lo scorso maggio). Stavolta l’offensiva cibernetica che ha fatto tremare il mondo è stata messa in campo da un gruppo di hacker per ottenere il pagamento di un riscatto (con i bitcoin). In Italia sarebbero stati in tutto una ventina i server attaccati nelle ultime ore. Non risultano denunce di attacchi informatici da parti di enti e imprese del Riminese, ma la guardia resta alta.

Negli ultimi due anni il numero di reati informatici, anche nella nostra provincia, è - letteralmente - esploso. Nel corso del 2021 sono stati segnalati ben 1.734 reati informatici, inclusi quelli legati alle truffe e al trading on line . Per intenderci: l’anno prima le denunce di reati informatici erano state 1.405 e nel 2019 poco più di mille (1.080 per la precisione). In paio di anni i casi sono quasi raddoppiati. Lo sanno bene al gruppo Maggioli, che fu a sua volta vittima di un pesantissimo attacco degli hacker nel 2021. L’azienda, che lavora con numerosi comuni ed enti pubblici, è sceso in campo in prima linea contro i pirati informatici. E nel 2021 ha rilevato le quote di maggioranza di Deepcyber, società specializzata nella sicurezza informatica fondata da Gerardo Costabile. "Attraverso la Deepcyber – spiegano Paolo Maggioli, ammistratore delegato del gruppo, e Gian Luca Brasini, direttore del generale – forniamo assistenza e protezione a realtà molto importanti. Tra i clienti ci sono anche Poste italiane e numerose banche e aziende".

Lavorando con tante pubbliche amministrazione, la Maggioli ha progressivamente alzato le difese contro gli hacker per evitare il blocco dei servizi. "Per noi – dice ancora Maggioli – questo è diventato un aspetto fondamentale. Ne va della sicurezza di tutti i servizi che offriamo agli enti pubblici. Per questo investiamo tantissimo per scongiurare l’offensiva degli hacker". Difendersi non è facile. Migliaia di imprese del Riminese, negli ultimi anni, hanno subito gli attacchi informatici, spesso dietro una richiesta di riscatto. Ma gli hacker non hanno risparmiato nemmeno siti web di istituzioni e di realtà come l’aeroporto di Rimini.

Quanto possano far male i pirati informatici, l’ha mostrato l’attacco sferrato nelle ultime ore: tra i paesi più colpiti Italia, Francia, Finlandia, Stati Uniti, Canada. Ma pe Costabile, amministratore delegato di Deepcyber, "la portata di quest’ultimo attacco va ridimensionata". Questo perché "il ransomware usato risale al 2021", e sono da tempo disponibili le protezioni informatiche per tutelarsi. "Piuttosto mi auguro che il governo avvii azioni mirate per migliorare la sicurezza informatica e sanzioni chi non si adegua alle disposizioni aggiornando i sistemi".